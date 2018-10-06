Работать в зоне реки Темерник в Ростове обяжут по лицензии

Он сообщил, что в ноябре 2017 года завершены работы по расчистке участка реки протяженностью 7,6 километра, а в текущем году проведена работа по расчистке участка длиной 8,5 километра. "В том же 2017 году были выполнены монтажные пусконаладочные работы по устройству четырех экологических комплексов и одной многофункциональной автоматической станции в бассейне реки Темерник, а в этом году завершается работа по созданию системы автоматических станций контроля гидро и метео параметров на всем протяжении реки", - сказал он.