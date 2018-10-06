Работать в зоне реки Темерник в Ростове обяжут по лицензии

Posted 5 октября 2018, 21:28
Published 5 октября 2018, 21:28
Modified 1 октября, 13:26
Updated 1 октября, 13:26
В Ростове прошел форум по теме "Проблемы малых рек", на котором обсудили ситуацию с очисткой реки Темерник, проходящей через Ростов.
"Мы должны лицензировать все объекты в зоне реки Темерник", - сказал Погребщиков. Он добавил, что всего таких объектов 474.
"Воевать с каждым из них нет смысла, они легитимны. Ранее эти объекты уже получили право функционировать на этой территории", - пояснил собеседник. Он заметил, что все же необходимо задуматься о выдаче отдельного сертификата для того, чтобы объект мог более устойчиво функционировать в будущем.
"Сегодня мы близки к достижению договоренностей с руководством министерства природы и руководителей соответствующих объектов города и области", - прокомментировал он.
Погребщиков рассказал, что дополнительно создана геоинформационная модель реки Темерник. "Именно благодаря ей мы знаем, что расположено в зоне реки, и, главное, мы можем теперь четко определить границы будущего парка "Темерник", - сообщил он.
По словам главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского, развитие парка "Темерник" невозможно на 100% без привлечения бизнеса, без привлечения людей, которые умеют и хотят строить. "Необходимо создать прозрачные и понятные правовые условия работы, чтобы бизнес четко понимал правила игры и пространственные ограничения", - пояснил он.
Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин рассказал об успехах реализации дорожной карты по очистке реки Темерник и прилегающей территории. "Все запланированные мероприятия по реализации дорожной карты направлены на предотвращение дальнейшего истощения реки, ликвидации засорения и загрязнения, очистку береговых линий, снижение объема поступающих ненормативных сточных вод, улучшения условий для проживания населения и восстановление нормальной жизнедеятельности основных звеньев экологической системы водного объекта", - прокомментировал он.
Он сообщил, что в ноябре 2017 года завершены работы по расчистке участка реки протяженностью 7,6 километра, а в текущем году проведена работа по расчистке участка длиной 8,5 километра. "В том же 2017 году были выполнены монтажные пусконаладочные работы по устройству четырех экологических комплексов и одной многофункциональной автоматической станции в бассейне реки Темерник, а в этом году завершается работа по созданию системы автоматических станций контроля гидро и метео параметров на всем протяжении реки", - сказал он.
Фишкин подчеркнул, что система экологического мониторинга будет включать в себя сеть комплексов, которые позволят в режиме реального времени отслеживать изменения параметров водного объекта, и все результаты изменений будут отображаться на интерактивной карте в текущем и архивном формате.
"В целях нейтрализации негативных факторов, способных повлиять на состояние реки, специалистами министерства проводятся плановые обследования водоохранных зон, привлекаются виновные в нарушении требований и норм законодательства", - заметил он. Собеседник добавил, что регулярно проводятся обследования источников загрязнения реки в границах города Ростова, Аксайского и Мясниковского районов.
По его словам, в прибрежной полосе реки Темерник организована работа по выявлению и ликвидации незаконной застройки водоохранной зоны, и выполнены работы по строительству ряда очистных сооружений. "А также, чтобы предотвратить попадание мусора, различных бытовых отходов и прочих плотных объектов, проводятся мероприятия по очистке берегов реки Темерник в рамках нескольких общероссийских акций, проходят субботники, продолжается посадка деревьев", - сообщил он.
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