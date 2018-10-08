Арбитраж признал "Донское золото" банкротом

Сумма исковых требований к ФК "Открытие" составила более 385 миллионов рублей. Но в июле 2018 года банк потребовал взыскать с компании еще четыре миллиарда рублей, мотивируя тем, что предприятию было предоставлено несколько кредитных линий, однако заемщик не выполнил своих обязательств перед финансовой организацией.