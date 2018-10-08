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Posted 8 октября 2018, 13:53

Published 8 октября 2018, 13:53

Modified 1 октября, 15:05

Updated 1 октября, 15:05

Арбитраж признал "Донское золото" банкротом

8 октября 2018, 13:53
Арбитражный суд Ростовской области признал несостоятельным (банкротом) крупного производителя растительных масел ООО "Донское золото", говорится в документах на сайте "Электронное правосудие".

Напомним, что иск с требованием признать компанию банкротом был подан "Финансовой корпорацией "Открытие" еще в декабре 2017 года. Решение судом было принято после рассмотрения отчета временного управляющего по итогам процедуры наблюдения, применяемой при банкротстве.

Сумма исковых требований к ФК "Открытие" составила более 385 миллионов рублей. Но в июле 2018 года банк потребовал взыскать с компании еще четыре миллиарда рублей, мотивируя тем, что предприятию было предоставлено несколько кредитных линий, однако заемщик не выполнил своих обязательств перед финансовой организацией.

В настоящее время на предприятии было открыто конкурсное производство до 20 марта 2019 года. В качестве конкурсного управляющего был назначен Роман Изварин, представляющий "Межрегиональную саморегулируемую организацию арбитражных управляющих".

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#Экономика#Новости
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