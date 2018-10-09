Готовый бизнес в Ростове за год подорожал на 10%

При этом самыми востребованными в южной столице остаются торговые компании, компании из сферы услуг и общественного питания, а самыми дорогостоящими предложениями - производственные компании. За год они увеличились в цене на24%: в настоящее время их стоимость в среднем составляет 11,27 миллиона рублей.