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Posted 9 октября 2018, 15:15

Published 9 октября 2018, 15:15

Modified 1 октября, 13:49

Updated 1 октября, 13:49

Готовый бизнес в Ростове за год подорожал на 10%

9 октября 2018, 15:15
Средняя стоимость предложений готового бизнеса в Ростове-на-Дону составила 4,12 миллиона рублей, говорится в исследовании “Авито”.

При этом самыми востребованными в южной столице остаются торговые компании, компании из сферы услуг и общественного питания, а самыми дорогостоящими предложениями - производственные компании. За год они увеличились в цене на24%: в настоящее время их стоимость в среднем составляет 11,27 миллиона рублей.

Число объявлений о продаже готового бизнеса в Ростове в третьем квартале 2018 года выросло на 24%. В целом по России число таких предложений увеличилось на 10%.

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#Экономика#Новости
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