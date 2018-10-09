Готовый бизнес в Ростове за год подорожал на 10%

Posted 9 октября 2018, 15:15
Published 9 октября 2018, 15:15
Modified 1 октября, 13:49
Updated 1 октября, 13:49
При этом самыми востребованными в южной столице остаются торговые компании, компании из сферы услуг и общественного питания, а самыми дорогостоящими предложениями - производственные компании. За год они увеличились в цене на24%: в настоящее время их стоимость в среднем составляет 11,27 миллиона рублей.
Число объявлений о продаже готового бизнеса в Ростове в третьем квартале 2018 года выросло на 24%. В целом по России число таких предложений увеличилось на 10%.
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