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Posted 13 октября 2018, 09:53

Published 13 октября 2018, 09:53

Modified 1 октября, 15:26

Updated 1 октября, 15:26

Прививки сделают покупателям одного из торговых центров Ростова

13 октября 2018, 09:53
Жители Ростова-на-Дону в воскресенье смогут сделать прививки от гриппа в торговом центре, сообщили в горадминистрации.

"На парковке торгового центра "Золотой Вавилон", который располагается на улице Малиновского, состоится профилактическая акция "Новый Ростов - Здоровый Ростов", - сказано в сообщении.

С 10.00 мск до 14.00 прием будут вести сотрудники центров здоровья. Специалисты проконсультируют горожан и при необходимости измерят уровень глюкозы в крови.

С 10.00 до 18.00 на парковке ТЦ организуют мобильный прививочный пункт. Вакцинацию взрослым сделают после осмотра врача-терапевта. С собой надо взять паспорт и полис ОМС.

Кроме того, можно будет сделать экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию.

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#Общество#Новости
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