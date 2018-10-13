Прививки сделают покупателям одного из торговых центров Ростова

Posted 13 октября 2018, 09:53
Published 13 октября 2018, 09:53
Modified 1 октября, 15:26
Updated 1 октября, 15:26
"На парковке торгового центра "Золотой Вавилон", который располагается на улице Малиновского, состоится профилактическая акция "Новый Ростов - Здоровый Ростов", - сказано в сообщении.
С 10.00 мск до 14.00 прием будут вести сотрудники центров здоровья. Специалисты проконсультируют горожан и при необходимости измерят уровень глюкозы в крови.
С 10.00 до 18.00 на парковке ТЦ организуют мобильный прививочный пункт. Вакцинацию взрослым сделают после осмотра врача-терапевта. С собой надо взять паспорт и полис ОМС.
Кроме того, можно будет сделать экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию.
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