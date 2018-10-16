К строительству школы в районе Красный Аксай в Ростове приступила ЮСИ

Posted 16 октября 2018, 10:29
Published 16 октября 2018, 10:29
Modified 1 октября, 13:50
Updated 1 октября, 13:50
"Школа в "Красном Аксае" станет для компании третьим учебным и 12-м социальным объектом в Ростове", - сказано в сообщении.
Ключевой особенностью застройки микрорайона является одновременное возведение жилых домов и социальных объектов. Так, перед сдачей первой многоэтажки компания ввела в эксплуатацию детский сад на 160 детей.
Новая школа будет построена по принципу переменной этажности, четыре основных блока соединят между собой коридорами и галереей. Учебное заведение укомплектуют современным образовательным оборудованием, во дворе расположат спортивные объекты. Среди последних круговая беговая дорожка с сектором для забега на 55 метров и для прыжков в длину, стадион для занятий легкой атлетикой, площадки для различных спортивных игр.
Внутри будут актовый зал почти на 500 человек, кабинеты для занятий музыкой и хореографией, информационный центр, отделение для занятий физкультурой с раздевалкой, комнатой тренера и помещениями для занятий специальных групп.
Начальную школу расположат в обособленном блоке с индивидуальным входом. В "маленькой" школе будут работать игровые и спальные комнаты для группы продленного дня.
Отмечается, что новая школа будет адаптирована для маломобильного населения.
Недавно компания вошла в тройку застройщиков России по объему ввода жилья. Среди построенных "ЮСИ" социальных объектов восемь детских садов и три школы в Ростове, Краснодаре и Ставрополе, которые посещают несколько тысяч детей. За 15 лет деятельности компания "ЮгСтройИнвест" построила в трех городах Юга свыше 2,9 миллиона квадратных метров жилья, ввела в эксплуатацию 134 дома, в которых проживают свыше 143 тысяч человек.
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