К строительству школы в районе Красный Аксай в Ростове приступила ЮСИ

Недавно компания вошла в тройку застройщиков России по объему ввода жилья. Среди построенных "ЮСИ" социальных объектов восемь детских садов и три школы в Ростове, Краснодаре и Ставрополе, которые посещают несколько тысяч детей. За 15 лет деятельности компания "ЮгСтройИнвест" построила в трех городах Юга свыше 2,9 миллиона квадратных метров жилья, ввела в эксплуатацию 134 дома, в которых проживают свыше 143 тысяч человек.