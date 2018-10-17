Школьника задержали под Ростовом за убийство подростка

Posted 17 октября 2018, 13:35
Published 17 октября 2018, 13:35
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Напомним, в понедельник в Каменске-Шахтинском нашли тело несовершеннолетнего. Он погиб из-за колото-резанных ранений груди и живота.
Подозреваемым стал 15-летний молодой человек. Между ними произошел конфликт, после чего один другому нанес несколько ударов ножом.
По факту убийства завели уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
"В данный момент решается вопрос об аресте фигуранта", - пояснили в управлении.
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