Испытания модернизированного Ми-26Т2В "Роствертола" начнут в 2018 году

Ми-26Т2В разработан на основе Ми-26 и с учетом опыта ведения боевых действий в Сирии. В частности, на вертолете обновили бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования, благодаря чему летчики смогут осуществлять пилотирование в сложных безориентирных местностях в любое время суток.