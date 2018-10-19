Испытания модернизированного Ми-26Т2В "Роствертола" начнут в 2018 году

"В указанные сроки компания закончит предварительные испытания и начнет совместные государственные", - сказано в сообщении.
Ми-26Т2В разработан на основе Ми-26 и с учетом опыта ведения боевых действий в Сирии. В частности, на вертолете обновили бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования, благодаря чему летчики смогут осуществлять пилотирование в сложных безориентирных местностях в любое время суток.
Кроме того, боевую машину оснастили цифровым пилотажным комплексом, жидкокристаллическими индикаторами, существенно расширили возможности автоматического режима полета.
Серийное производство модернизированного вертолета планируют запустить в 2019 году.
р3