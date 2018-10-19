rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Испытания модернизированного Ми-26Т2В "Роствертола" начнут в 2018 году

19 октября 2018, 18:50
До конца 2018 года начнутся государственные испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В производства "Роствертола", сообщил холдинг "Вертолеты России".

"В указанные сроки компания закончит предварительные испытания и начнет совместные государственные", - сказано в сообщении.

Ми-26Т2В разработан на основе Ми-26 и с учетом опыта ведения боевых действий в Сирии. В частности, на вертолете обновили бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования, благодаря чему летчики смогут осуществлять пилотирование в сложных безориентирных местностях в любое время суток.

Кроме того, боевую машину оснастили цифровым пилотажным комплексом, жидкокристаллическими индикаторами, существенно расширили возможности автоматического режима полета.

Серийное производство модернизированного вертолета планируют запустить в 2019 году.

р3

Материалы по теме
Новейший тяжелый вертолет Ми-26Т2В представит "Роствертол" на форуме "Армия-2018"Боевой вертолет, управляющий беспилотниками, выпустили в Ростове
#Новости#Технологии
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28