rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 октября 2018, 09:03

Published 20 октября 2018, 09:03

Modified 1 октября, 13:46

Updated 1 октября, 13:46

"Евродон" не стал комментировать информацию об отключении света на предприятии

20 октября 2018, 09:03
"Евродон" отказался комментировать появившуюся информацию об отключении электроэнергии из-за многомиллионных долгов на предприятиях компании, следует из ответа пресс-секретаря "Евродона" Ольги Грековой.

Ранее появилась информация, что ростовская компания "Евродон" находится в течение последних нескольких месяцев среди предприятий на ограничение электроэнергии в связи с образовавшейся задолженностью, следующая дата - 24 октября. Также по словам источника, знакомого с ситуацией, у компании нет денег даже на корма для птиц.

Пресс-служба отказалась комментировать данную ситуацию.

Ранее к "Евродону" уже подали несколько многомиллионных исков, они рассматриваются в судах. Кроме того, поступило заявление с требованием признать организацию банкротом.

Долги компании за свет превысили 50 миллионов рублей.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика