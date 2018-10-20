"Евродон" не стал комментировать информацию об отключении света на предприятии

Ранее появилась информация, что ростовская компания "Евродон" находится в течение последних нескольких месяцев среди предприятий на ограничение электроэнергии в связи с образовавшейся задолженностью, следующая дата - 24 октября. Также по словам источника, знакомого с ситуацией, у компании нет денег даже на корма для птиц.