"Евродон" не стал комментировать информацию об отключении света на предприятии

Posted 20 октября 2018, 09:03
Published 20 октября 2018, 09:03
Modified 1 октября, 13:46
Updated 1 октября, 13:46
Ранее появилась информация, что ростовская компания "Евродон" находится в течение последних нескольких месяцев среди предприятий на ограничение электроэнергии в связи с образовавшейся задолженностью, следующая дата - 24 октября. Также по словам источника, знакомого с ситуацией, у компании нет денег даже на корма для птиц.
Пресс-служба отказалась комментировать данную ситуацию.
Ранее к "Евродону" уже подали несколько многомиллионных исков, они рассматриваются в судах. Кроме того, поступило заявление с требованием признать организацию банкротом.
Долги компании за свет превысили 50 миллионов рублей.
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