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Убийцу двух девушек из Ростова ищут в Оренбургской области

22 октября 2018, 12:14
Подозреваемого в убийстве двух девушек в Ростове разыскивают в Оренбургской области, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Ростовчанка Маргарита Кузьминова пропала 16 октября, ее тело нашли в Суворовском районе спустя три дня. Девушке было всего 24 года. Каким способом убийца с ней расправился - следствие не говорит. За полтора месяца до этого, 30 августа, исчезла во время пробежки 23-летняя Мария Перебейнос. Труп ростовчанки обнаружили прохожие возле Свято-Иверского монастыря ночью 3 сентября. Преступник не насиловал жертву, он перерезал ей горло, оставив тело, скрылся. По словам источника, следователи предполагали, что Марию мог убить бездомный - уроженец Краснодарского края. Однако мужчину опросили и отпустили, не найдя никаких зацепок.

"Есть ориентировка на предполагаемого подозреваемого в совершении этих преступлений. Разыскивается мужчина - житель Оренбургской области, скорее всего, он причастен к убийствам девушек", - говорит источник.

Получить официальный комментарий не удалось - в течение первой половины дня понедельника пресс-служба регионального СК не отвечала на звонки и не перезвонила.

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