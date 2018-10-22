Убийцу двух девушек из Ростова ищут в Оренбургской области

Ростовчанка Маргарита Кузьминова пропала 16 октября, ее тело нашли в Суворовском районе спустя три дня. Девушке было всего 24 года. Каким способом убийца с ней расправился - следствие не говорит. За полтора месяца до этого, 30 августа, исчезла во время пробежки 23-летняя Мария Перебейнос. Труп ростовчанки обнаружили прохожие возле Свято-Иверского монастыря ночью 3 сентября. Преступник не насиловал жертву, он перерезал ей горло, оставив тело, скрылся. По словам источника, следователи предполагали, что Марию мог убить бездомный - уроженец Краснодарского края. Однако мужчину опросили и отпустили, не найдя никаких зацепок.