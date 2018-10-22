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В Ростовском цирке начались массовые сокращения персонала

22 октября 2018, 11:17
В Ростовском цирке уволили директора, требовавшего капитального ремонта здания, об этом сообщил сам экс-руководитель учреждения Дмитрий Резниченко в своем Facebook.

По его словам, гендиректор Росгосцирка пошел на массовое сокращение людей, в том числе была сокращена должность директора Ростовского цирка."Пожарная безопасность Ростовского цирка стоила работы всему коллективу. Росгоссцирк продолжает жонглировать судьбами людей. Конечно, считаю такой подход неправильным. Ростовскому цирку нужен капитальный ремонт, а не репрессии", - следует из сообщения Дмитрия Резниченко.

После трагедии в "Зимней вишне" в Кемерово по всей России начались массовые проверки мест пребывания людей. Проверка Ростовского цирка выявила свыше 80 нарушений пожарной безопасности, после этого учреждение было закрыто на ремонт. Представления в цирке должны начаться 27 октября.

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#Новости#Происшествия
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