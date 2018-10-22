В Ростовском цирке начались массовые сокращения персонала

По его словам, гендиректор Росгосцирка пошел на массовое сокращение людей, в том числе была сокращена должность директора Ростовского цирка."Пожарная безопасность Ростовского цирка стоила работы всему коллективу. Росгоссцирк продолжает жонглировать судьбами людей. Конечно, считаю такой подход неправильным. Ростовскому цирку нужен капитальный ремонт, а не репрессии", - следует из сообщения Дмитрия Резниченко.