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Posted 22 октября 2018, 10:10

Published 22 октября 2018, 10:10

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Витрину благотворительных фондов добавила соцсеть "Одноклассники"

22 октября 2018, 10:10
В социальной сети "Одноклассники" появилась витрина благотворительных фондов, сообщила пресс-служба компании.

"С помощью сервиса все желающие могут пожертвовать крупнейшим благотворительным организациям внутри сети", - сказано в сообщении.

Комиссия за перевод составляет 1% плюс 8 рублей, соцсеть комиссию не взимает.

Витрина "Благотворительность" доступна в новом разделе "Услуги и купоны" в любой версии сайта. Среди организаций, которым можно перевести средства, "Подари Жизнь", "ОРБИ", "Старость в радость", "СПИД.Центр", всего 70 фондов.

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#Общество#Новости
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