Витрину благотворительных фондов добавила соцсеть "Одноклассники"

Posted 22 октября 2018, 10:10
Published 22 октября 2018, 10:10
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
"С помощью сервиса все желающие могут пожертвовать крупнейшим благотворительным организациям внутри сети", - сказано в сообщении.
Комиссия за перевод составляет 1% плюс 8 рублей, соцсеть комиссию не взимает.
Витрина "Благотворительность" доступна в новом разделе "Услуги и купоны" в любой версии сайта. Среди организаций, которым можно перевести средства, "Подари Жизнь", "ОРБИ", "Старость в радость", "СПИД.Центр", всего 70 фондов.
р3