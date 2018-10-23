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Posted 23 октября 2018, 13:13

Published 23 октября 2018, 13:13

Modified 17 сентября 2022, 15:31

Updated 17 сентября 2022, 15:31

Казаки захотели вернуть Ставропольскому краю два района Чечни

23 октября 2018, 13:13
Кавказская казачья линия обратилась к губернатору Ставрополья с требованием вернуть краю два района Чечни, сообщает NewsTracker со ссылкой на авторов обращения.

Казаки написали открытое письмо губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову и спикеру краевой думы Геннадию Ягубову. В нем они просят власти пересмотреть границы с Чечней и вернуть в состав Ставрополья два района – Наурский и Шелковской.

По мнению авторов обращения, такое право дает недавний пересмотр границы между Ингушетией и Чечней.

«Этот непреложный факт дает основание для исполнительной и законодательной власти Ставропольского края также инициировать процесс изменения границ с Наурским и Шелковским районами ЧР», – говорится в обращении.

Авторы письма считают, что в 1956 году два района Ставрополья были переданы в состав Чечни незаконно, и их возвращение станет восстановлением исторической справедливости.

Атаман кавказской казачьей линии Сергей Попов утверждает, что власти хотят объединить регионы Северного Кавказа в один большой субъект. Тогда править в этом субъекте будет Рамзан Кадыров, уверен он.

«Командовать в таком случае этим гипотетическим субъектом ни Владимиров, ни Владимировы не будут, а будет Кадыров со всеми вытекающими последствиями», – считает Попов.

Казаки при этом не считают, что власти предпримут какие-либо решительные шаги для возврата земель Ставропольскому краю. По словам атамана Попова, нынешний губернатор Владимиров предпочтет не замечать проблему.

Эксперты также скептически относятся к инициативе казачьей организации.

«В ближайшее время говорить о серьезном рассмотрении вопроса о передаче районов Ставропольскому краю вряд ли будут, но в будущем это вполне возможно. Этот вопрос восходит еще к сталинским временам, когда на Кавказе были специально созданы республики, включающие несколько районов, эту политику продолжил Хрущев, за которым еще разгребать и разгребать. Владимиров явно не будет поднимать вопрос по этим землям», - говорит политолог Дмитрий Фетисов.

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