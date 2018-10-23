Казаки захотели вернуть Ставропольскому краю два района Чечни

«В ближайшее время говорить о серьезном рассмотрении вопроса о передаче районов Ставропольскому краю вряд ли будут, но в будущем это вполне возможно. Этот вопрос восходит еще к сталинским временам, когда на Кавказе были специально созданы республики, включающие несколько районов, эту политику продолжил Хрущев, за которым еще разгребать и разгребать. Владимиров явно не будет поднимать вопрос по этим землям», - говорит политолог Дмитрий Фетисов.