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Кооператив "Южный фонд сбережений" в Ростове признали банкротом

23 октября 2018, 18:08
Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом известный в регионе кредитный потребительский кооператив "Южный фонд сбережений", участниками которого являлись сотни человек, следует из документов на сайте "Электронное правосудие".

Арбитражный суд ввел в кооперативе конкурсное проиводство, которое продлится до 21 марта 219 года. Процедура наблюдения в ЮФС была введена весной 2018 года по требованию Банка России. По итогам финансового анализа, проведенного временным управляющим, выяснилось, что у кооператива отсутствует имущество и средства, которые требуются для покрытия задолженности и судебных издержек.

В настоящее время требования к должнику заявили более 370 кредиторов, а общая сумма долга достигает почти 240 миллионов рублей. И по мнению временного управляющего, взыскать задолженность с ЮФС возможно только привлекая к ответственности лиц, контролирующих фонд.

Как сообщалось ранее "Южный фонд сбережений"осуществлял свою деятельность в Ростовской области до 2017 года. С 212 года он привлекал деньги вкладчиков, обещая 20% годовых. На сайте ЮФС было опубликовано сообщение о том, что фонд принимают меры по взысканию дебиторской задолженности. "Низкая эффективность этих мер объясняется мошенническими действиями предыдущих органов управления кооперативом, результатом которых явился вывод активов кооператива в виде займов заведомо неплатежеспособным юридическим лицам", следовало из сообщения.

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