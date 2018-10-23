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Posted 23 октября 2018, 11:12

Published 23 октября 2018, 11:12

Modified 1 октября, 14:12

Updated 1 октября, 14:12

Тактику "горнолесной охоты" отработали снайперы Юга России

23 октября 2018, 11:12
Тактику "горнолесной охоты" отработали снайперы Южного военного округа, сообщается на сайте ведомства.

"В ходе учений снайперы устроили "охоту" на командный состав условного врага, уделяя при этом повышенное внимание маскировке", - сказано в публикации.

С этой целью бойцы прошли десятки километров, скрытно передвигаясь по незнакомой местности. Бесшумно обходя сторожевые просты, снайперы достигли и уничтожили командиров "вражеских" подразделений и так же неслышно скрылись в высокой траве и лесу.

Выполнение задачи осложняли "вражеские" беспилотники. Обнаружив дрон, снайперы прицельным огнем уничтожали его.

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