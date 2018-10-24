Детская железная дорога в Ростове откроется после ремонта в 2019 году

Позже рабочие проложат деревянные шпалы и новые рельсы. Всего поменяют 3,6 километра полотна. Кроме того, будет отремонтировано вагонно-локомотивное депо и обустроена прилегающая зона. Здесь проложат новый водопровод и установят старинные гидроколонки для заправки паровозов водой.