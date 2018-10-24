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Детская железная дорога в Ростове откроется после ремонта в 2019 году

24 октября 2018, 12:41
В парке Островского Ростова-на-Дону находящаяся на реконструкции детская железная дорога откроется в следующем году, сообщили в городской администрации.

"Реконструкция стартовала в сентябре, она коснется учебных аудиторий и инфраструктуры малой магистрали. Работы завершатся в конце первого полугодия 2019 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что капремонта пути не было более 40 лет, поэтому сейчас он жизненно необходим. На текущий момент специалисты демонтируют деревянные шпалы и рельсы.

Позже рабочие проложат деревянные шпалы и новые рельсы. Всего поменяют 3,6 километра полотна. Кроме того, будет отремонтировано вагонно-локомотивное депо и обустроена прилегающая зона. Здесь проложат новый водопровод и установят старинные гидроколонки для заправки паровозов водой.

На станции "Солнечной" отремонтируют зал ожидания и учебные кабинеты-лаборатории. В административном здании появятся кассы.

Напомним, детская железная дорога открылась в городе в 1940 году.

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