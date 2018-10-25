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Posted 25 октября 2018, 10:09

Published 25 октября 2018, 10:09

Modified 1 октября, 13:56

Updated 1 октября, 13:56

Малыши родились у обезьян игрунок в зоопарке Ростова

25 октября 2018, 10:09
Три детеныша родились в семействе обезьян игрунок в зоопарке Ростова-на-Дону, сообщается в группе зоосада в соцсети.

"Мать Лили способна выкормить только двух малышей, поэтому одного опекают зоологи", - сказано в сообщении.

Находящего на попечении людей детеныша кормят молоком каждые 3 часа, сейчас он весит 40 граммов и учится лазить по канату.Рождаются игрунки весом не более 20 граммов, на второй день жизни у них начинают расти зубы.

Экспозиция игрунок появилась в зоопарке 2 года назад, в 2017 году зоологи сформировали пару, а в 2018 -м уже получилось получить потомство.

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