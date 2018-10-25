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Posted 25 октября 2018, 14:55

Published 25 октября 2018, 14:55

Modified 1 октября, 14:13

Updated 1 октября, 14:13

Перебросчика с телефонами задержали возле колонии в Ростове

25 октября 2018, 14:55
Возле исправительной колонии №10 в Казачьем переулке Ростова-на-Дону задержали перебросчика, сообщило региональное ГУФСИН.

"При досмотре у мужчины обнаружили два пакета с мобильными телефонами, которые он собирался перебросить на режимную территорию", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по факту происшествия начали проверку.

Напомним, в Новочеркасске пресекли попытку передать в СИЗО наркотики, спрятанные в банке какао.

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