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Суд оштрафовал застройщика "Ростов-Арены" за неисправленные стройнарушения

25 октября 2018, 16:03
Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал на 55 тысяч рублей компанию "Спорт-инжиниринг", которая допустила нарушения при строительстве стадиона "Ростов-Арена", сообщается в документах суда.

В августе текущего года Ростехнадзор проверил исполнение компанией предписания по устранению ранее найденных нарушений. Недочеты выявили при строительстве стадиона, все проблемы нужно было решить до 30 июля.

Оказалось, что недочеты остались. Тогда компанию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 55 тысяч рублей.

Ранее апелляционный суд подтвердил решение по иску Минстроя региона, который потребовал взыскать неустойку с компании ФГУП "Спорт-Инжиниринг" за несоблюдение сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом, на строящемся объекте. Сумма неустойки составляет 15,8 миллиона рублей.

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