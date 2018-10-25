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Posted 25 октября 2018, 09:04

Published 25 октября 2018, 09:04

Modified 1 октября, 15:31

Updated 1 октября, 15:31

Сумму выплат для создавших приемную семью предложили увеличить в Ростовской области

25 октября 2018, 09:04
В Ростовской области предложили увеличь сумму ежемесячного денежного вознаграждения для лиц, организовавших приемную семью для людей пожилого возраста и инвалидов, сообщило региональное Законодательное собрание.

"В настоящее время сумма ежемесячного пособия в Ростовской области составляет 1,117 тысячи рублей, тогда как на содержание лиц данной категории в Домах престарелых выделяется по 20 тысяч рублей на человека", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в регионе крайне мало количество семей, которые берут к себе пенсионеров, и увеличение выплат поможет решить эту проблему.

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