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Posted 25 октября 2018, 01:03

Published 25 октября 2018, 01:03

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

В Краснодарском крае введен режим ЧС из-за затопления Туапсе

25 октября 2018, 01:03
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Туапсе, об этом губернатор сообщил в своем Twitter.

"В Туапсе очень серьёзные подтопления, вода зашла в дома. В районе введен режим ЧС", - написал Кондратьев. Он также отметил, что помощь жителям города оказывается на местах, была проведена эвакуация населения. Люди были размещены в местах временного пребывания. Ситуация в Туапсинском районе находится на контроле главы региона, все службы переведены на круглосуточный усиленный режим.

Ранее сообщалось, что из-за обильных осадков в районе были затоплены три железнодорожные станции - Гойтх, Пшиш и перегон Туапсе-Шепси. Сотрудники Северо-Кавказской железной дороги обследовали 4 тоннеля на Индюк-Гойтх. По информации СКЖД, пассажирские поезда следуют без задержки.

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