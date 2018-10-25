В Краснодарском крае введен режим ЧС из-за затопления Туапсе

"В Туапсе очень серьёзные подтопления, вода зашла в дома. В районе введен режим ЧС", - написал Кондратьев. Он также отметил, что помощь жителям города оказывается на местах, была проведена эвакуация населения. Люди были размещены в местах временного пребывания. Ситуация в Туапсинском районе находится на контроле главы региона, все службы переведены на круглосуточный усиленный режим.