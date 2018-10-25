В Краснодарском крае введен режим ЧС из-за затопления Туапсе

Posted 25 октября 2018, 01:03
Published 25 октября 2018, 01:03
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"В Туапсе очень серьёзные подтопления, вода зашла в дома. В районе введен режим ЧС", - написал Кондратьев. Он также отметил, что помощь жителям города оказывается на местах, была проведена эвакуация населения. Люди были размещены в местах временного пребывания. Ситуация в Туапсинском районе находится на контроле главы региона, все службы переведены на круглосуточный усиленный режим.
Ранее сообщалось, что из-за обильных осадков в районе были затоплены три железнодорожные станции - Гойтх, Пшиш и перегон Туапсе-Шепси. Сотрудники Северо-Кавказской железной дороги обследовали 4 тоннеля на Индюк-Гойтх. По информации СКЖД, пассажирские поезда следуют без задержки.
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