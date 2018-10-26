Энергетики опровергли гибель всех птиц на предприятии "Евродон"

Распространенные в СМИ сведения о гибели в "Евродоне" всех птиц являются ложью, рассказал начальник службы информации и общественных связей «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» Никита Ананичев.