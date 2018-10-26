Энергетики опровергли гибель всех птиц на предприятии "Евродон"

"Эти данные не являются правдой. Объекты родительского стада и инкубаторы обесточены не были", - пояснил Ананичев.
Представители мониторинговой группы Внешэкономбанка уточнили, что на текущий момент есть 377 тысяч яиц, родительское стадо составляет 72 тысячи голов.
Они добавили, что из-за действия менеджмента "Евродона" падеж коммерческого стада не останавливается из-за нарушения технологической кормовой цепочки и потери достигают сотни тысяч голов.
До этого пресс-секретарь "Евродона Ольга грекова в СМИ обвинила энергетиков в гибели птицы.
Напомним, СМИ, ссылаясь на пресс-службу компании, писали, что вся птица, которая находилась на производственных площадках ГК "Евродон", погибла из-за отключения света.