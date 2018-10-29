"Агроком Холдинг" через суд взыскал долг с московского застройщика 14,5 млн руб

Сумма исковых требований составила 14,5 миллиона рублей. Из документов следует, что в 2015 году входивший в структуру "Группы Агроком" "Донской табак", предоставил московской компании займ в размере более 12 миллионов рублей. Застройщик вернул займ не полностью, из-за чего компания была вынуждена обратиться в суд.
После того, как был подан иск, права требования были переданы по договору уступки Киряки Саввиди, а затем — ООО "Агроком Холдинг".
По данным системы СПАРК, ООО "Агроком Холдинг" создано в 1992 году. Основными видами деятельности компании являются — аренда и лизинг транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки. Выручка компании по итогам 2017 года составила более 68,1 миллиона рублей, что впятеро ниже, чем в 2016 году. Чистая прибыль достигла 506,8 миллиона рублей.
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