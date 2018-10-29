"Агроком Холдинг" через суд взыскал долг с московского застройщика 14,5 млн руб

По данным системы СПАРК, ООО "Агроком Холдинг" создано в 1992 году. Основными видами деятельности компании являются — аренда и лизинг транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки. Выручка компании по итогам 2017 года составила более 68,1 миллиона рублей, что впятеро ниже, чем в 2016 году. Чистая прибыль достигла 506,8 миллиона рублей.