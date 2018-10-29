rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Донские специалисты получили снимок с фотоаппарата времен ВОВ

29 октября 2018, 09:57
Специалистам из Ростовской области удалось проявить пленку с фотоаппарата, который пролежал в земле со времен ВОВ, сообщили в правительстве региона.

Напомним, поисковики объединения "Миус Фронт" обнаружили тело погибшего от пулевого ранения в голову бойца. Рядом с ним была найдена офицерская сумка с фотоаппаратом Leica Camera AG с отснятой пленкой Kodak AG.

По словам руководителя ростовского регионального поискового общественного объединения Андрея Кудрякова, за более 20 лет работы поисковиков фотоаппарат в такой степени сохранности не находили ни разу.

Личность владельца установить пока не удалось; известно, что он погиб как герой: отбивал атаку фашистов, отстреливаясь до последнего патрона. Немцы так и не смогли подойти к его окопу, забросали гранатами. Затем траншею засыпало землей.

- Прежде чем получился негатив, пленка прошла несколько этапов восстановления. Из 36 отснятых кадров увидеть удалось всего один. Он находится в чрезвычайно нестабильном состоянии, картинку специалистам приходилось восстанавливать поэлементно различными способами,- пояснил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Сохранившийся кадр отпечатали на современном оборудовании. На снимке улыбающиеся девушки и суровые мужчины.

По версии историков, на фото ополченцы, участники истребительного отряда. «Ястребки», как их называли в народе. В октябре 1941 они первыми приняли удар немецко-фашистских войск.

В настоящее время ведется работа по установлению личностей героев, запечатленных на пленке погибшего политрука.

Материалы по теме
В Интернете опубликовали спутниковый снимок c места авиакатастрофыВ Сети разместили первый снимок Земли с ЛуныОдин снимок удалось восстановить из найденного на Дону фотоаппарата времен ВОВ
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28