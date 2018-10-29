Донские специалисты получили снимок с фотоаппарата времен ВОВ

Напомним, поисковики объединения "Миус Фронт" обнаружили тело погибшего от пулевого ранения в голову бойца. Рядом с ним была найдена офицерская сумка с фотоаппаратом Leica Camera AG с отснятой пленкой Kodak AG.
По словам руководителя ростовского регионального поискового общественного объединения Андрея Кудрякова, за более 20 лет работы поисковиков фотоаппарат в такой степени сохранности не находили ни разу.
Личность владельца установить пока не удалось; известно, что он погиб как герой: отбивал атаку фашистов, отстреливаясь до последнего патрона. Немцы так и не смогли подойти к его окопу, забросали гранатами. Затем траншею засыпало землей.
- Прежде чем получился негатив, пленка прошла несколько этапов восстановления. Из 36 отснятых кадров увидеть удалось всего один. Он находится в чрезвычайно нестабильном состоянии, картинку специалистам приходилось восстанавливать поэлементно различными способами,- пояснил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
Сохранившийся кадр отпечатали на современном оборудовании. На снимке улыбающиеся девушки и суровые мужчины.
По версии историков, на фото ополченцы, участники истребительного отряда. «Ястребки», как их называли в народе. В октябре 1941 они первыми приняли удар немецко-фашистских войск.
В настоящее время ведется работа по установлению личностей героев, запечатленных на пленке погибшего политрука.