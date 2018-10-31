Чиновники под Ростовом незаконно раздавали участки земли на берегу Дона

Posted 31 октября 2018, 17:12
Published 31 октября 2018, 17:12
Modified 1 октября, 15:04
Updated 1 октября, 15:04
В дельте реки Дон есть источник водоснабжения населения Таганрога, а также строящийся водозабор для Ростова. Участки земли, которые располагаются в этой зоне, являются ограниченными в обороте и не могут передаваться в собственность.
"В ходе проверки выяснилось, что комитет имущественных отношений Азовского района, администрации Елизаветинского, Обильненского и Рогожкинского сельпо незаконно передавали землю", - сказано в сообщении.
В Азовский горсуд направили иски с требованием признать распоряжения недействительными. Большая часть из них была удовлетворена.
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