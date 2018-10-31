rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября 2018, 17:12

Published 31 октября 2018, 17:12

Modified 1 октября, 15:04

Updated 1 октября, 15:04

Чиновники под Ростовом незаконно раздавали участки земли на берегу Дона

31 октября 2018, 17:12
В Ростовской области власти нескольких сел незаконно передавали в частную собственность земельные участки на берегу реки Дон, проинформировала облпрокуратура.

В дельте реки Дон есть источник водоснабжения населения Таганрога, а также строящийся водозабор для Ростова. Участки земли, которые располагаются в этой зоне, являются ограниченными в обороте и не могут передаваться в собственность.

"В ходе проверки выяснилось, что комитет имущественных отношений Азовского района, администрации Елизаветинского, Обильненского и Рогожкинского сельпо незаконно передавали землю", - сказано в сообщении.

В Азовский горсуд направили иски с требованием признать распоряжения недействительными. Большая часть из них была удовлетворена.

р1

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика