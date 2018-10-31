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Posted 31 октября 2018, 14:09

Published 31 октября 2018, 14:09

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Почти на 40% увеличилось число контрафакта на таможнях Юга в 2018 году

31 октября 2018, 14:09
На 38% выросло количество изъятого контрафакта на таможнях Юга России в 2018 году по сравнению с 2017-м, сообщило ЮТУ.

"С начала 2018 года сотрудники таможен изъяли 2,4 миллиона товаров с признаками контрафакта, тогда как годом ранее этот показатель был равен 1,7 миллиона штук", - сказано в сообщении.

При этом 74 тысячи контрафактных товаров имели символику FIFA. Чаще всего выявляют контрафакт одежды, обуви, парфюмерии, кожгалантереи известных брендов.

Отмечается, что предотвращенные ущерб составил 300 миллионов рублей, что почти в 7 раз больше, чем годом ранее.

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#Экономика#Новости
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