Почти на 40% увеличилось число контрафакта на таможнях Юга в 2018 году

На 38% выросло количество изъятого контрафакта на таможнях Юга России в 2018 году по сравнению с 2017-м, сообщило ЮТУ.

"С начала 2018 года сотрудники таможен изъяли 2,4 миллиона товаров с признаками контрафакта, тогда как годом ранее этот показатель был равен 1,7 миллиона штук", - сказано в сообщении. При этом 74 тысячи контрафактных товаров имели символику FIFA. Чаще всего выявляют контрафакт одежды, обуви, парфюмерии, кожгалантереи известных брендов. Отмечается, что предотвращенные ущерб составил 300 миллионов рублей, что почти в 7 раз больше, чем годом ранее. р3