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Posted 31 октября 2018, 20:36

Published 31 октября 2018, 20:36

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Вадим Ванеев покинул пост гендиректора "Евродона"

31 октября 2018, 20:36
Генеральный директор компании "Евродон" Вадим Ванеев в среду покинул свой пост, рассказал RostovGazeta источник в организации.

Кроме того, представитель Внешэкономбанка пояснил изданию, что теперь Ванеев будет работать в должности заместителя генерального директора по развитию "Евродона".

"В дальнейших планах провести независимую оценку предприятия. Полностью восстановить его работу получится примерно через год", - отметили в банке.

На текущий момент неизвестно, кто займет пост гендиректора.

Напомним, в последние годы "Евродон" испытывает крупные финансовые проблемы, в суды против компании направили несколько многомиллионных исков. В одном из них содержалось требование признать компанию банкротом. На предприятии отключали электричество из-за задолженности, а поголовье гибло из-за недокорма.

Позже источник рассказал, что ВЭБ готов помочь кредитом, но при условии, что Ванеев уйдет с поста гендиректора.

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