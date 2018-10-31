Вадим Ванеев покинул пост гендиректора "Евродона"

Напомним, в последние годы "Евродон" испытывает крупные финансовые проблемы, в суды против компании направили несколько многомиллионных исков. В одном из них содержалось требование признать компанию банкротом. На предприятии отключали электричество из-за задолженности, а поголовье гибло из-за недокорма.