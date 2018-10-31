Вадим Ванеев покинул пост гендиректора "Евродона"

Posted 31 октября 2018, 20:36
Published 31 октября 2018, 20:36
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Кроме того, представитель Внешэкономбанка пояснил изданию, что теперь Ванеев будет работать в должности заместителя генерального директора по развитию "Евродона".
"В дальнейших планах провести независимую оценку предприятия. Полностью восстановить его работу получится примерно через год", - отметили в банке.
На текущий момент неизвестно, кто займет пост гендиректора.
Напомним, в последние годы "Евродон" испытывает крупные финансовые проблемы, в суды против компании направили несколько многомиллионных исков. В одном из них содержалось требование признать компанию банкротом. На предприятии отключали электричество из-за задолженности, а поголовье гибло из-за недокорма.
Позже источник рассказал, что ВЭБ готов помочь кредитом, но при условии, что Ванеев уйдет с поста гендиректора.
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