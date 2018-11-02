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Posted 2 ноября 2018, 16:04

Published 2 ноября 2018, 16:04

Modified 1 октября, 15:00

Updated 1 октября, 15:00

Донской Минздрав собирается подать в суд за клевету

2 ноября 2018, 16:04
Минздрав Ростовской области намерен обратиться в суд для защиты чести, достоинства и деловой репутации, сообщается на сайте министерства.

"В СМИ в четверг была опубликована новость, в которой содержатся сведения, порочащие министерство и его специалистов. Кроме того, она затрагивает отдельных врачей", - сказано в сообщении.

В данный момент подготавливается соответствующее исковое заявление.

По информации местных СМИ, говорится о материале, в котором одно из изданий обвинило министерство в замалчивании статистики младенческой смертности.

#Общество#Новости
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