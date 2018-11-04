Мост затопило в Ростове на 29-й Линии

Posted 4 ноября 2018, 16:54
Published 4 ноября 2018, 16:54
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
"Сейчас задействованы 5 плавательных средств для перевозки местных жителей с острова на правобережную часть. На текущий момент переправили более 200 граждан", - сказано в публикации.
Отмечается, что при помощи специальной техники поднимут затонувшие секции. Кроме того, идут работы по откачке воды с понтонов и их подъемов из воды.
Известно, что машины повреждений не получили. Водители дожидаются завершения восстановительных работ.
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