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Posted 4 ноября 2018, 16:54

Published 4 ноября 2018, 16:54

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Мост затопило в Ростове на 29-й Линии

4 ноября 2018, 16:54
В Ростове-на-Дону в воскресенье затопило два пролета понтонного моста в створе улицы 29-я Линия, сообщает региональное УМЧС.

"Сейчас задействованы 5 плавательных средств для перевозки местных жителей с острова на правобережную часть. На текущий момент переправили более 200 граждан", - сказано в публикации.

Отмечается, что при помощи специальной техники поднимут затонувшие секции. Кроме того, идут работы по откачке воды с понтонов и их подъемов из воды.

Известно, что машины повреждений не получили. Водители дожидаются завершения восстановительных работ.

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