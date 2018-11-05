Казаки просят президента Путина отправить в отставку главу Ставрополья

Представители казачества во время форума говорили о ситуации, сложившейся в регионе за четыре года правления Владимира Владимирова. По их словам, это время ознаменовалось провалами по всем фронтам. «Ставропольский край переживает острый кризис, вызванный бездарной экономической политикой и социальной политикой руководства региона. Четвертый год наблюдается повсеместное падение уровня жизни и чиновничий произвол, во всех эшелонах власти процветает коррупция», - заявили организаторы.