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Казаки просят президента Путина отправить в отставку главу Ставрополья

5 ноября 2018, 07:17
Казаки Кавказской Казачьей линии обратились к главе государства с просьбой уволить губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, сообщает NewsTracker.

Соответствующая резолюция была принята в воскресенье во время «Гражданского форума Ставрополье», который прошел в Доме офицеров краевого центра. В мероприятии принимали участие казаки, представители общественности и жители региона – всего более 40 человек, сообщает NewsTracker.

Представители казачества во время форума говорили о ситуации, сложившейся в регионе за четыре года правления Владимира Владимирова. По их словам, это время ознаменовалось провалами по всем фронтам. «Ставропольский край переживает острый кризис, вызванный бездарной экономической политикой и социальной политикой руководства региона. Четвертый год наблюдается повсеместное падение уровня жизни и чиновничий произвол, во всех эшелонах власти процветает коррупция», - заявили организаторы.

Губернатору вспомнили и многочисленные уголовные дела и коррупционные скандалы, которые преследуют его соратников. Например, за последнее время были арестованы или попали под следствие два министра, около десяти фигур уровня заместителя министра, десятки муниципальных служащих.

Кроме того, коррупция в экономике и конфликт руководства региона с ПАО «Газпром» привели к энергетическому кризису в городе Лермонтове, когда 30-тысячное население едва не осталось без тепла в преддверии зимы. Генеральная прокуратура РФ внесла представление на имя губернатора с требованием обеспечить право граждан на получение коммунальных услуг.

«Неспособность губернатора Владимирова обеспечить законность и порядок в регионе ведет к утрате контроля над восточными районами Ставропольского края», - указывают авторы резолюции. В документе говорится, что из-за потери контроля в восточных районах процветает преступность и поднимает голову религиозный экстремизм. Резолюция форума будет направлена президенту Путину, самому губернатору, а также председателю краевого парламента Геннадию Ягубову. На мероприятии было объявлено и о создании движения «Народное собрание Ставропольского края», цель которого – выдвинуть народного кандидата на пост губернатора.

По словам организатора форума Сергея Попова, нынешний руководитель исполнительной власти в крае не справился со своими обязанностями и должен быть заменен на более молодого и энергичного политика, не обремененного коррупционными связями.

#Новости#Политика
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