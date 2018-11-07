Одаренные школьники в Ростовской области получат премии

Posted 7 ноября 2018, 11:57
Published 7 ноября 2018, 11:57
Modified 1 октября, 14:11
Updated 1 октября, 14:11
"Лауреатами премии являются победители и призеры всероссийских олимпиад школьников, а также других соревнований и конкурсов. Кроме того, деньги получат педагоги, подготовившие воспитанников", - сказано в сообщении.
Отмечается, что каждый школьник получит около 10 тысяч рублей, педагог - 50 тысяч рублей. Учащиеся проживают в нескольких городах, в том числе Ростове, Батайске, Новочеркасске.
По итогам конкурсного отбора лауреатом премии становится кандидат, который имеет самое больше число побед на олимпиадах и конкурсах.
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