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Posted 7 ноября 2018, 11:57

Published 7 ноября 2018, 11:57

Modified 1 октября, 14:11

Updated 1 октября, 14:11

Одаренные школьники в Ростовской области получат премии

7 ноября 2018, 11:57
В Ростовской области 25 одаренных школьников и два педагога получат премии губернатора Василия Голубева, сообщили в правительстве региона.

"Лауреатами премии являются победители и призеры всероссийских олимпиад школьников, а также других соревнований и конкурсов. Кроме того, деньги получат педагоги, подготовившие воспитанников", - сказано в сообщении.

Отмечается, что каждый школьник получит около 10 тысяч рублей, педагог - 50 тысяч рублей. Учащиеся проживают в нескольких городах, в том числе Ростове, Батайске, Новочеркасске.

По итогам конкурсного отбора лауреатом премии становится кандидат, который имеет самое больше число побед на олимпиадах и конкурсах.

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