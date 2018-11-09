Скоро откроют «электронный кабинет» для общения с приставами

Как полагают разработчики, в результате информация о ходе исполнительного производства поступит в распоряжение заинтересованных сторон более оперативно. И, что самое главное, граждане получат возможность контролировать приставов, общаясь с ними в режиме онлайн.
Отчасти идея виртуального контакта с судебным приставом уже реализована. Сегодня можно направлять сторонам исполнительного производства извещения в форме электронного документа с помощью портала «Госуслуги». Соответствующие правила утверждены постановлением Правительства РФ № 606 от 29.07.2016 года.
Однако при этом нужно соблюсти ряд условий. Участник исполнительного производства должен зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и обратиться с заявлением о направлении ему от госорганов юридически значимых уведомлений в электронной форме в личный кабинет. Не думаю, что этот способ общения с различными ведомствами является эффективным. Чтобы получить ту или иную услугу на этом портале, гражданин должен сам проявить инициативу и сделать запрос. А вот законопроект, о котором мы сегодня ведем речь, вносит изменения в ФЗ «Об исполнительном производстве», предполагая общение с приставами в режиме онлайн с помощью персонального электронного кабинета. В соответствии с концепцией законопроекта любая информация, в том числе процессуальные документы, получаемые в ходе исполнительного производства, станет доступна заинтересованным сторонам в форме электронных документов на «Госуслугах».
Однако, как следует из пояснительной записи к законопроекту, взаимодействие пристава и сторон исполнительного производства через названный портал возможно лишь при согласии гражданина. На мой взгляд, минус этой новеллы заключается в том, что, например, лица, укрывающиеся от уплаты алиментов, вряд ли будут регистрироваться на портале. Но, по большому счету, идея интересная, ведь предполагается, что не только должник все узнает о своих долгах, но и кредитор будет в курсе, какие меры принимает судебный пристав для поиска должника и взыскания имущества. Такая форма взаимодействия, думаю, особенно важна для граждан, которые по каким-либо причинам не могут явиться к судебным приставам самостоятельно. Кстати, законопроектом предусматривается и возможность извещать участников исполнительного производства с помощью СМС-сообщения. Но опять-таки для этого требуется их согласие, подтвержденное распиской. Документ предусматривает и возможность обжалования через «Госуслуги» бездействия пристава. Отмечу, что законопроект уже поддержан Правительством РФ и после принятия имеет все шансы вступить в силу с 1 января 2019 года.
Однако, говоря о внедрении электронных сервисов, рассчитанных на взаимодействие заинтересованных сторон (не спорю, все это шаги прогрессивные!), все-таки нельзя не учитывать человеческий фактор. Нужно помнить, что приставы – это не бездушные машины. Нагрузки на них сегодня запредельные, а зарплата оставляет желать лучшего: как правило, оклад служащего в невысоких чинах не превышает зарплаты охранника в магазине. Любопытны в этой связи результаты недавней проверки Счетной палаты, которая исследовала работу Федеральной службы судебных приставов по взысканию налоговых и неналоговых доходов и дебиторской задолженности. Установлено 130,1 млн случаев нарушения пятидневного срока перечисления денег взыскателям на 381,4 млрд рублей. Средняя нагрузка на одного пристава – 406 исполнительных производств в месяц, что в 18 раз превышает норму, которая не менялась с 2002 года. Счетная палата делает вывод, что приставы хронически не успевают из-за перегрузки, а бюрократия и отсутствие софта осложняют их взаимодействие с ГИБДД и налоговой инспекцией.
На этом фоне некоторый скепсис вызывает идущая ныне реформа ФССП, которая, в частности, предусматривает сокращение примерно на 25% численности судебных приставов, которым предстоит пройти сквозь сито квалификационной комиссии: трудно представить себе, что сокращенная на четверть служба будет работать быстрее и эффективнее, если она уже сегодня не справляется с объемом возложенных на нее задач. Приставам обещают дополнительные полномочия и увеличение зарплаты на 50%, но что касается последнего – это пока лишь в планах правительства.
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