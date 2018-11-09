Скоро откроют «электронный кабинет» для общения с приставами

Однако, как следует из пояснительной записи к законопроекту, взаимодействие пристава и сторон исполнительного производства через названный портал возможно лишь при согласии гражданина. На мой взгляд, минус этой новеллы заключается в том, что, например, лица, укрывающиеся от уплаты алиментов, вряд ли будут регистрироваться на портале. Но, по большому счету, идея интересная, ведь предполагается, что не только должник все узнает о своих долгах, но и кредитор будет в курсе, какие меры принимает судебный пристав для поиска должника и взыскания имущества. Такая форма взаимодействия, думаю, особенно важна для граждан, которые по каким-либо причинам не могут явиться к судебным приставам самостоятельно. Кстати, законопроектом предусматривается и возможность извещать участников исполнительного производства с помощью СМС-сообщения. Но опять-таки для этого требуется их согласие, подтвержденное распиской. Документ предусматривает и возможность обжалования через «Госуслуги» бездействия пристава. Отмечу, что законопроект уже поддержан Правительством РФ и после принятия имеет все шансы вступить в силу с 1 января 2019 года.