В Москве к 2019 году достроят десять новых линий метро

Так, пишет газета «Известия», станция «Савеловская» Большой кольцевой линии, участок из четырех станций Некрасовской линии и «Беломорская» на Замоскворецкой ветке примут первых пассажиров уже в начале 2019 года. Вместе с тем намечено завершение строительства продолжения Сокольнической линии в сторону Коммунарки, состоящего из четырех станций. По состоянию на 2018 год уже запущена часть Большой кольцевой линии — станции «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр». Кроме того, открыты три новых станции Люблинско-Дмитровской ветки: «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская».