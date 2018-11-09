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В Москве к 2019 году достроят десять новых линий метро

9 ноября 2018, 10:33
Фото: pxhere.com
В Москве за десять месяцев 2018 года введены в эксплуатацию тридцать два километра линий метро и пятнадцать новых станций. Глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев отметил, что до конца года планируется завершить строительство еще нескольких станций.

Так, пишет газета «Известия», станция «Савеловская» Большой кольцевой линии, участок из четырех станций Некрасовской линии и «Беломорская» на Замоскворецкой ветке примут первых пассажиров уже в начале 2019 года. Вместе с тем намечено завершение строительства продолжения Сокольнической линии в сторону Коммунарки, состоящего из четырех станций. По состоянию на 2018 год уже запущена часть Большой кольцевой линии — станции «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр». Кроме того, открыты три новых станции Люблинско-Дмитровской ветки: «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская».

7 ноября в московском департаменте строительства сообщили, что к 2024 году в столице появится новая линия метро — Коммунарская, состоящая из десяти станций. Она будет проходить в том числе по территории Новой Москвы. Пересесть на нее можно будет с Большой кольцевой, Калужско-Рижской, Сокольнической линий и с МЦК.

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