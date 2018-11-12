Около двух тыс взрывоопасных предметов времен ВОВ нашли на Дону в 2018 г

"Больше всего таких предметов находят в Аксайском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. Так, при проведении дорожно-строительных работ боеприпасы нашли в Истоминском и Ольгинском сельпо, поселке Реконструктор", - сказано в сообщении.
Отмечается, что поисковики и военные обнаружили 5 авиабомб, около 500 артиллерийских снарядов, 80 гранат. Летом со дна реки Миус подняли ствол 45-миллиметровой противотанковой пушки.
Кроме того, в реке Сал нашли пушку с немецкой самоходки и часть гусеницы. Чаще всего технику и снаряды находят в селах.
В Ростове обнаружили блиндаж-бункер. По итогам поискового сезона нашли 200 останков воинов.