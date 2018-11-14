Более 200 единиц техники убирали ночью снег в Ростове

Posted 14 ноября 2018, 08:07
Published 14 ноября 2018, 08:07
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
"Всего привлекли свыше 200 единиц коммунальной техники. Ее использовали для расчистки дорог, тротуаров и вывоза снега", - сказано в сообщении.
Кроме того, помогли и бизнесмены, которые провели уборку прилегающих к их зданиям территорий. Работы в данный момент продолжаются.
Улицы города обрабатывают противогололедными реагентами. Местных жителей попросили не оставлять транспорт на дорогах, чтобы не мешать уборке снега.
Ранее из-за непогоды в городе ввели режим повышенной готовности.