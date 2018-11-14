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Posted 14 ноября 2018, 08:07

Published 14 ноября 2018, 08:07

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Более 200 единиц техники убирали ночью снег в Ростове

14 ноября 2018, 08:07
В Ростове-на-Дону в ночь на среду на улицы города вывели свыше 200 единиц техники для борьбы со снегом, сообщили в городской администрации.

"Всего привлекли свыше 200 единиц коммунальной техники. Ее использовали для расчистки дорог, тротуаров и вывоза снега", - сказано в сообщении.

Кроме того, помогли и бизнесмены, которые провели уборку прилегающих к их зданиям территорий. Работы в данный момент продолжаются.

Улицы города обрабатывают противогололедными реагентами. Местных жителей попросили не оставлять транспорт на дорогах, чтобы не мешать уборке снега.

Ранее из-за непогоды в городе ввели режим повышенной готовности.

#Общество#Новости
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