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Синоптики обещают потепление в Ростове в начале недели

18 ноября 2018, 15:21
Фото: pixabay.com/ru
В Ростове-на-Дону в начале рабочей недели ожидается потепление до +3 градусов Цельсия, следует из информации, размещенной Росгидрометцентром.

Так, в понедельник днем в донской столице потеплеет до +1 градуса Цельсия, ночью столбик термометра опустится до -1 градуса. Ветер усилится до 4 метров в секунду.

Во вторник в Ростове ожидается теплая, но дождливая погода. Воздух днем прогреется до +3 градусов, ночью температура опустится до -2 градусов, возможен снег. В среду в городе снова пойдет снег, сменяющийся дождем. Температура днем - +2 градуса, ночью - возможно до -5 градусов Цельсия и снег.

С четверга до конца недели сохранится солнечная погода, однако температура воздуха будет около нуля градусов.

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