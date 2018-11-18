Синоптики обещают потепление в Ростове в начале недели

Так, в понедельник днем в донской столице потеплеет до +1 градуса Цельсия, ночью столбик термометра опустится до -1 градуса. Ветер усилится до 4 метров в секунду.
Во вторник в Ростове ожидается теплая, но дождливая погода. Воздух днем прогреется до +3 градусов, ночью температура опустится до -2 градусов, возможен снег. В среду в городе снова пойдет снег, сменяющийся дождем. Температура днем - +2 градуса, ночью - возможно до -5 градусов Цельсия и снег.
С четверга до конца недели сохранится солнечная погода, однако температура воздуха будет около нуля градусов.
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