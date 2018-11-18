Синоптики обещают потепление в Ростове в начале недели

Во вторник в Ростове ожидается теплая, но дождливая погода. Воздух днем прогреется до +3 градусов, ночью температура опустится до -2 градусов, возможен снег. В среду в городе снова пойдет снег, сменяющийся дождем. Температура днем - +2 градуса, ночью - возможно до -5 градусов Цельсия и снег.