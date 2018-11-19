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Posted 19 ноября 2018, 14:14

Published 19 ноября 2018, 14:14

Modified 1 октября, 13:42

Updated 1 октября, 13:42

В 2,5 раза увеличат финансирование сферы туризма в Ростовской области в 2019 году

19 ноября 2018, 14:14
На развитие туризма в Ростовской области в 2019 году потратят денег в 2,5 раза больше, чем в 2018-м, сообщило региональное Законодательное собрание.

"В бюджете на 2019 год заложены расходы на развитие туризма в сумме 66 миллионов рублей против 26 миллионов рублей, потраченных в 2018 году", - сказано в сообщении.

Кроме того, несмотря на окончание ЧМ по футболу, траты не развитие спорта в регионе не сокращаются. В частности, в 2019 году на эти цели в бюджет заложили 2,6 миллиарда рублей. В Шахтах на выделенные деньги реконструируют стадион "Шахтер", в Ростове в 2019 году начнут строительство Центра адаптивного спорта стоимостью 214 миллионов рублей, в ближайшее время начнется строительство спортивного комплекса в Октябрьском районе.

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#Экономика#Новости
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