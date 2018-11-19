В 2,5 раза увеличат финансирование сферы туризма в Ростовской области в 2019 году

Кроме того, несмотря на окончание ЧМ по футболу, траты не развитие спорта в регионе не сокращаются. В частности, в 2019 году на эти цели в бюджет заложили 2,6 миллиарда рублей. В Шахтах на выделенные деньги реконструируют стадион "Шахтер", в Ростове в 2019 году начнут строительство Центра адаптивного спорта стоимостью 214 миллионов рублей, в ближайшее время начнется строительство спортивного комплекса в Октябрьском районе.