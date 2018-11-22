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Posted 22 ноября 2018, 07:28

Published 22 ноября 2018, 07:28

Modified 1 октября, 14:20

Updated 1 октября, 14:20

Дозаправку истребителей выполнила авиация на учениях в Ростовской области

22 ноября 2018, 07:28
Дозаправку истребителей Су-34 и Су-30СМ в воздухе провели в Ростовской области во время учений авиационного смешанного подразделения 4-й армии ВВС и ПВО, сведения опубликованы на сайте ЮВО.

"Дозаправку выполнили при помощи авиатанкера Ил-78", - сказано в публикации.

При этом экипажи истребителей отработали учебно-боевую задачу по нанесению удара по аэродрому условного врага и воздушного бою.

После учений авиация обменялась аэродромами, временно сменив место постоянной дислокации.

Всего в учениях приняли участие 50 самолетов, 300 единиц спецтехники и порядка 1 тысячи личного состава.

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