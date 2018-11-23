Японский военный корабль потерял часть боеприпасов в море

Posted 23 ноября 2018, 12:51
Published 23 ноября 2018, 12:51
Modified 17 сентября 2022, 15:36
Updated 17 сентября 2022, 15:36
Газета «Известия» пишет, что, согласно предварительной информации, в море затонули более двадцати снарядов для автоматической корабельной пушки калибра двадцать миллиметров. Также отмечается, что их смыли с корабля сильные волны.
После инцидента командование морских сил самообороны уведомило местных рыбаков о возможной детонации снарядов. Наряду с тем, вероятность их попадания в сети минимальна из-за довольно большой глубины моря в районе.