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Posted 23 ноября 2018, 12:51

Published 23 ноября 2018, 12:51

Modified 17 сентября 2022, 15:36

Updated 17 сентября 2022, 15:36

Японский военный корабль потерял часть боеприпасов в море

23 ноября 2018, 12:51
В Восточно-Китайском море у берегов острова Куме затонула часть боеприпаса японского сторожевого корабля «Тикума».

Газета «Известия» пишет, что, согласно предварительной информации, в море затонули более двадцати снарядов для автоматической корабельной пушки калибра двадцать миллиметров. Также отмечается, что их смыли с корабля сильные волны.

После инцидента командование морских сил самообороны уведомило местных рыбаков о возможной детонации снарядов. Наряду с тем, вероятность их попадания в сети минимальна из-за довольно большой глубины моря в районе.

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