Грубым нарушением международного права назвал Порошенко визит Путина в Крым

Как говорится в ноте, "Украина считает этот визит, как и любые другие не согласованные с украинской стороной так называемые поездки российских должностных лиц к временно оккупированной Автономной Республики Крым грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, обязательствами по двусторонними и многосторонними договорами, сторонами которых является Украина и Россия". При этом в очередной раз отмечается, что Крым и Севастополь "являются неотъемлемой частью Украины в ее международно признанных границах".