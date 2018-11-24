Грубым нарушением международного права назвал Порошенко визит Путина в Крым

Posted 24 ноября 2018, 10:22
Published 24 ноября 2018, 10:22
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
"Хочу отдельно подчеркнуть, что от этих визитов, и пусть нас услышат в России, Крым российским не станет. Крым - это Украина, был и всегда будет, и в данном случае действия российского руководства демонстрируют полное игнорирование международного права", - приводит слова Порошенко его пресс-служба.
Президент Украины поручил МВД страны отреагировать на визит Путина в Крым, что те незамедлительно и сделали, направив МИД РФ ноту протеста.
Как говорится в ноте, "Украина считает этот визит, как и любые другие не согласованные с украинской стороной так называемые поездки российских должностных лиц к временно оккупированной Автономной Республики Крым грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, обязательствами по двусторонними и многосторонними договорами, сторонами которых является Украина и Россия". При этом в очередной раз отмечается, что Крым и Севастополь "являются неотъемлемой частью Украины в ее международно признанных границах".
По сообщениям СМИ, российская сторона протест не приняла.
Владимир Путин прилетел в Ялту 23 ноября для участия в заседании президиума Госсовета.
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