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Posted 24 ноября 2018, 10:22

Published 24 ноября 2018, 10:22

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Грубым нарушением международного права назвал Порошенко визит Путина в Крым

24 ноября 2018, 10:22
Визит президента РФ Владимира Путина в Крым президент Украины Петр Порошенко назвал грубым нарушением международного права, сообщается на официальном сайте главы соседнего государства.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что от этих визитов, и пусть нас услышат в России, Крым российским не станет. Крым - это Украина, был и всегда будет, и в данном случае действия российского руководства демонстрируют полное игнорирование международного права", - приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Президент Украины поручил МВД страны отреагировать на визит Путина в Крым, что те незамедлительно и сделали, направив МИД РФ ноту протеста.

Как говорится в ноте, "Украина считает этот визит, как и любые другие не согласованные с украинской стороной так называемые поездки российских должностных лиц к временно оккупированной Автономной Республики Крым грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, обязательствами по двусторонними и многосторонними договорами, сторонами которых является Украина и Россия". При этом в очередной раз отмечается, что Крым и Севастополь "являются неотъемлемой частью Украины в ее международно признанных границах".

По сообщениям СМИ, российская сторона протест не приняла.

Владимир Путин прилетел в Ялту 23 ноября для участия в заседании президиума Госсовета.

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#Политика#Новости
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