ФК "Ростов" проиграл лидеру турнирной таблицы чемпионата России

Posted 25 ноября 2018, 18:43
Published 25 ноября 2018, 18:43
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
"Зенит" смог открыть счет уже на 12-й минуте матча, автором гола стал Себастьян Дриусси. После этого у ростовчан начал получаться комбинационный футбол.
Аяз Гулиев несколько раз бил по воротам соперника с дальней дистанции, но ему не хватило точности. Во втором периоде "Ростов" снова пытался отыграться, однако ничего не вышло.
Второй гол "Зенит" забил на 63-й минуте матча. А на 81-й минуте вторую желтую карточку получил Гулиев, поэтому ростовчане доигрывали в меньшинстве.
Матч состоялся в рамках чемпионата "России". Сейчас "Зенит" располагается на первом месте в турнирной таблице, "Ростов" - на пятом.
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