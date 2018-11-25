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Posted 25 ноября 2018, 18:43

Published 25 ноября 2018, 18:43

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

ФК "Ростов" проиграл лидеру турнирной таблицы чемпионата России

25 ноября 2018, 18:43
Футбольный клуб "Ростов" в воскресенье проиграл команде "Зенит" со счетом 2:0, сообщается на сайте ростовского клуба.

"Зенит" смог открыть счет уже на 12-й минуте матча, автором гола стал Себастьян Дриусси. После этого у ростовчан начал получаться комбинационный футбол.

Аяз Гулиев несколько раз бил по воротам соперника с дальней дистанции, но ему не хватило точности. Во втором периоде "Ростов" снова пытался отыграться, однако ничего не вышло.

Второй гол "Зенит" забил на 63-й минуте матча. А на 81-й минуте вторую желтую карточку получил Гулиев, поэтому ростовчане доигрывали в меньшинстве.

Матч состоялся в рамках чемпионата "России". Сейчас "Зенит" располагается на первом месте в турнирной таблице, "Ростов" - на пятом.

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