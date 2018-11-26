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Posted 26 ноября 2018, 07:05

Published 26 ноября 2018, 07:05

Modified 1 октября, 15:15

Updated 1 октября, 15:15

Водитель из Ростова стал участником ДТП с восемью ранеными

26 ноября 2018, 07:05
Водитель из Ростовской области столкнулся с "ГАЗелью", травмы получили восемь человек, сообщает УГИБДД по Ставропольскому краю.

"Авария произошла в понедельник утром на Ставрополье. Водитель "ГАЗели" пошел на обгон и столкнулся в это время с Toyota Regius, которой управлял житель Ростовской области", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в больницу попали водитель и шесть пассажиров "ГАЗели". Кроме того, пострадал водитель иномарки.

На месте происшествия находятся полицейские.

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