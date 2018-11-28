Ростовчанин в больнице обокрал находящегося без сознания пациента

Posted 28 ноября 2018, 13:37
Published 28 ноября 2018, 13:37
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"В больницу поступили двое мужчин, одному из которых нужна была помощь. Его знакомый в это время прогуливался по учреждению и увидел пациента, который находился без сознания", - сказано в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый забрал куртку, часы, телефон и 60 тысяч рублей. После этого он сбежал со своим знакомым.
Подозреваемым оказался 29-летний местный житель. По факту грабежа завели уголовное дело.
р1