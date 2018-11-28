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Posted 28 ноября 2018, 13:37

Published 28 ноября 2018, 13:37

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Ростовчанин в больнице обокрал находящегося без сознания пациента

28 ноября 2018, 13:37
В Ростове-на-Дону задержали местного жителя, который обокрал пациента в больнице, сообщили в региональном УМВД.

"В больницу поступили двое мужчин, одному из которых нужна была помощь. Его знакомый в это время прогуливался по учреждению и увидел пациента, который находился без сознания", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый забрал куртку, часы, телефон и 60 тысяч рублей. После этого он сбежал со своим знакомым.

Подозреваемым оказался 29-летний местный житель. По факту грабежа завели уголовное дело.

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