Двое погибли в ДТП с четырьмя машинами под Ростовом

Авария произошла около пяти часов вечера на 5 километре автодороги «Ростов-Таганрог». По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением и выехал на встречную полосу для движения, где протаранил Nissan. После этого «Лада» врезалась в KIA Rio, а Nissan - в Chevrolet Cruze.