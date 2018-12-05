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Posted 5 декабря 2018, 11:50

Published 5 декабря 2018, 11:50

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Акцию ООН против гендерного насилия поддержит соцсеть "Одноклассники"

5 декабря 2018, 11:50
Социальная сеть "Одноклассники" поддержит акцию ООН против гендерного насилия специальным прямым эфиром, сообщила пресс-служба компании.

"В 15.00 мск 5 декабря соцсеть запустит прямой эфир с Ксенией Собчак и Ириной Горбачевой", - сказано в сообщении.

В ходе эфира, ведущими которого станут заместитель главного редактора RTVI Тихон Дзядко и заместитель digital-директора RTVI Дарья Пещикова, пользователи смогут задать интересующие их вопросы. Гости и ведущие обсудят резонансные темы и дадут советы, как действовать, если вы стали жертвой гендерного насилия.

Эфир приурочен к международной акции "16 дней активных действий против насилия в отношении женщин", присоединиться к нему можно будет во всех версиях сайта.

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#Общество#Новости
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