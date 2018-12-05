Акцию ООН против гендерного насилия поддержит соцсеть "Одноклассники"

Posted 5 декабря 2018, 11:50
Published 5 декабря 2018, 11:50
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
"В 15.00 мск 5 декабря соцсеть запустит прямой эфир с Ксенией Собчак и Ириной Горбачевой", - сказано в сообщении.
В ходе эфира, ведущими которого станут заместитель главного редактора RTVI Тихон Дзядко и заместитель digital-директора RTVI Дарья Пещикова, пользователи смогут задать интересующие их вопросы. Гости и ведущие обсудят резонансные темы и дадут советы, как действовать, если вы стали жертвой гендерного насилия.
Эфир приурочен к международной акции "16 дней активных действий против насилия в отношении женщин", присоединиться к нему можно будет во всех версиях сайта.
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