Акцию ООН против гендерного насилия поддержит соцсеть "Одноклассники"

В ходе эфира, ведущими которого станут заместитель главного редактора RTVI Тихон Дзядко и заместитель digital-директора RTVI Дарья Пещикова, пользователи смогут задать интересующие их вопросы. Гости и ведущие обсудят резонансные темы и дадут советы, как действовать, если вы стали жертвой гендерного насилия.