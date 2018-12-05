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Комиссия ПДН не комментирует ЧП с беременной от отчима школьницей под Ростовом

5 декабря 2018, 09:25
Фото: maxpixel.net
Специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Каменского района Ростовской области не будет комментировать инцидент с беременной от отчима 15-летней девочкой, сообщил RostovGazeta сотрудник комиссии.

По сведениям СУ СКР по Ростовской области, в поселках Таловатая Балка и Глубоком в течение пяти лет - с 2011 по 2015 года, со своей падчерицей сожительствовал 39-летний отчим. То есть, когда мужчина впервые совершил насильственные действия в отношении девочки, ей было всего десять лет.

Региональные СМИ пишут о том, что школьница решилась обо всем рассказать матери лишь после того, как забеременела от отчима и скрывать живот уже не было возможно. Однако о факте беременности девочки СК не сообщает.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Мужчину заключили под стражу.

«Мы не будем комментировать это происшествие. Все данные будут переданы в следственный комитет», - отметил сотрудник Комиссии по делам несовершеннолетних Каменского района.

Также в районной администрации отказались сообщить, поставлена ли семья на учет после ЧП.

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#Новости#Происшествия
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