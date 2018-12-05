Комиссия ПДН не комментирует ЧП с беременной от отчима школьницей под Ростовом

По сведениям СУ СКР по Ростовской области, в поселках Таловатая Балка и Глубоком в течение пяти лет - с 2011 по 2015 года, со своей падчерицей сожительствовал 39-летний отчим. То есть, когда мужчина впервые совершил насильственные действия в отношении девочки, ей было всего десять лет.