Комиссия ПДН не комментирует ЧП с беременной от отчима школьницей под Ростовом

По сведениям СУ СКР по Ростовской области, в поселках Таловатая Балка и Глубоком в течение пяти лет - с 2011 по 2015 года, со своей падчерицей сожительствовал 39-летний отчим. То есть, когда мужчина впервые совершил насильственные действия в отношении девочки, ей было всего десять лет.
Региональные СМИ пишут о том, что школьница решилась обо всем рассказать матери лишь после того, как забеременела от отчима и скрывать живот уже не было возможно. Однако о факте беременности девочки СК не сообщает.
Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Мужчину заключили под стражу.
«Мы не будем комментировать это происшествие. Все данные будут переданы в следственный комитет», - отметил сотрудник Комиссии по делам несовершеннолетних Каменского района.
Также в районной администрации отказались сообщить, поставлена ли семья на учет после ЧП.