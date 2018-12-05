Захарова уличила Украину в использовании методов ИГ

Захарова рассказала, что в Донбассе украинские военные часто прибегают к тактике, используемой террористами запрещенной в России группировки Исламское Государство. Речь идет об использовании беспилотных летательных аппаратов для сбрасывания гранат и других взрывных устройств на мирные объекты. Об этом сообщило агентство RNS.
В результате таких действий страдают мирные люди, отмечает политик. Она сообщила, что 7 ноября из-за таких методов ВСУ получил ранение один человек в поселке Минеральное. Были повреждены дома в Старомихайловке.
В последнем месяце силовики ЛНР и ДНР сбили девять БПЛА ВСУ.