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Захарова уличила Украину в использовании методов ИГ

5 декабря 2018, 15:06
Фото: kremlin.ru
Вооруженные силы Украины используют методы террористов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.

Захарова рассказала, что в Донбассе украинские военные часто прибегают к тактике, используемой террористами запрещенной в России группировки Исламское Государство. Речь идет об использовании беспилотных летательных аппаратов для сбрасывания гранат и других взрывных устройств на мирные объекты. Об этом сообщило агентство RNS.

В результате таких действий страдают мирные люди, отмечает политик. Она сообщила, что 7 ноября из-за таких методов ВСУ получил ранение один человек в поселке Минеральное. Были повреждены дома в Старомихайловке.

В последнем месяце силовики ЛНР и ДНР сбили девять БПЛА ВСУ.

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