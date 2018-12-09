Неделя Ростова: массовая гибель летучих мышей, 7 лет за землю Цапков, Южное дерби

Еще одна новость связана с бывшей арбитражной судьей Светланой Мартыновой, которую посадили на 7 лет за аферу на 40 миллионов рублей. Около 7 лет назад женщина взяла эти деньги у учредителей концерна "Покровский", за это она пообещала им получить участки земли в станице Кущевской. В тот момент земля принадлежала матери главаря кущевской банды Надежды Цапок.