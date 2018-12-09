Неделя Ростова: массовая гибель летучих мышей, 7 лет за землю Цапков, Южное дерби

Posted 9 декабря 2018, 13:49
Published 9 декабря 2018, 13:49
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Жители Ростова-на-Дону на неделе столкнулись с необычным явлением - на перекрестке Журавлева и Красноармейской на земле лежали десятки летучих мышей. Некоторые из них были мертвы. Это встревожило горожан и осталось для них загадкой, как они здесь оказались.
К обсуждению подключились эксперты, которые посчитали, что мышей погубил вирус. Они добавили, что для Ростова летучие мыши не являются редкостью. Также появилась версия, что кто-то чистил крыши и сбросил впавших в спячку из-за холодов мышей.
Позже в соцсетях местные жители начали предлагать бесплатно разобрать падающих с крыши летучих мышей.
Еще одна новость связана с бывшей арбитражной судьей Светланой Мартыновой, которую посадили на 7 лет за аферу на 40 миллионов рублей. Около 7 лет назад женщина взяла эти деньги у учредителей концерна "Покровский", за это она пообещала им получить участки земли в станице Кущевской. В тот момент земля принадлежала матери главаря кущевской банды Надежды Цапок.
В результате Мартынова просто забрала себе деньги и ничем не помогла. Однако на суде она отрицала все эти доводы. Обвиняемую приговорили к 7 годам колонии общего режима, также ее оштрафовали на 500 тысяч рублей.
На неделе состоялось южное дерби, которого ожидали многие болельщики. В Краснодаре прошел матч между одноименной командой и "Ростовом". Болельщиков ростовского клуба бесплатно довезли на электричке и доставили обратно домой.
До этого команды сыграли вничью в рамках чемпионата России, сейчас матч прошел в рамках Кубка России. Изначально ростовчане пропустили сразу два гола. Тренер "Ростова" Валерий Карпин объяснил это боязнью игроков. Однако спортсмены взяли в себя в руки и смогли отыграться, последний гол был забит перед завершением игры.
Стоит напомнить о том, что "Ростов" очень хорошо стартовал в чемпионате России, хотя в прошлом сезоне занял только 11 место. В этом году он был в топ-3, но неудачные последние матчи опустили его на шестую позицию.