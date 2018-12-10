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Posted 10 декабря 2018, 08:37

Published 10 декабря 2018, 08:37

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Ростовчане попросили изменить схему движения маршрута №44

10 декабря 2018, 08:37
Жительница Ростова-на-Дону попросила власти вернуть автобусы №44 на прежний маршрут, сообщается в сервисе "Активный ростовчанин".

"Сейчас очень затруднительно добираться от Днепровского рынка к площади Борко. Это связано с тем, что отменили объезд с проспекта Королева от рынка Квадро к 16-й поликлинике на площади Борко", - написала ростовчанка.

Она добавила, что теперь надо делать пересадку или идти три остановки пешком. По ее словам, автобус №92, который частично дублирует этот участок, курсирует со слишком долгими перерывами.

Женщина попросила восстановить прежний маршрут №44.

#Общество#Новости
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