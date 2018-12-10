Ростовчане попросили изменить схему движения маршрута №44

Posted 10 декабря 2018, 08:37
Published 10 декабря 2018, 08:37
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
"Сейчас очень затруднительно добираться от Днепровского рынка к площади Борко. Это связано с тем, что отменили объезд с проспекта Королева от рынка Квадро к 16-й поликлинике на площади Борко", - написала ростовчанка.
Она добавила, что теперь надо делать пересадку или идти три остановки пешком. По ее словам, автобус №92, который частично дублирует этот участок, курсирует со слишком долгими перерывами.
Женщина попросила восстановить прежний маршрут №44.