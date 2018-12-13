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Posted 13 декабря 2018, 05:42

Published 13 декабря 2018, 05:42

Modified 1 октября, 15:04

Updated 1 октября, 15:04

Задержан житель Кубани, подозреваемый в убийстве жены и тещи, который сбежал в Ростов

13 декабря 2018, 05:42
В Ростове-на-Дону задержали жителя Краснодарского края, который подозревается в убийстве двух женщин в дачном кооперативе "Восход" Новокубанкого района, говорится в сообщении краевого СКР.

Напомним, что тела 55-летней жительницы Краснодарского края и ее 81-летней матери были обнаружены в доме, где они проживали. Женщина погибла от ножевых ранений, ее мать - от черепно-мозговой травмы.

Возможным убийцей является супруг погибшей. В среду, 12 декабря, рано утром мужчина самостоятельно прибыл к отделу полиции в Ростове-на-Дону и сообщил о совершенном преступлении. В ходе допроса он дал признательные показания.

По словам мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения он в ходе ссоры 5 раз ударил супругу ножом, а затем причинил черепно-мозговую травму теще. После совершенного преступления мужчина сбежал.

"В настоящее время следственные действия с подозреваемым продолжаются, в ближайшее время следователь намерен обратиться с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс мероприятий, направленных на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - сказано в сообщении.

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