Задержан житель Кубани, подозреваемый в убийстве жены и тещи, который сбежал в Ростов

"В настоящее время следственные действия с подозреваемым продолжаются, в ближайшее время следователь намерен обратиться с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс мероприятий, направленных на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - сказано в сообщении.