Задержан житель Кубани, подозреваемый в убийстве жены и тещи, который сбежал в Ростов

Posted 13 декабря 2018, 05:42
Published 13 декабря 2018, 05:42
Modified 1 октября, 15:04
Updated 1 октября, 15:04
Напомним, что тела 55-летней жительницы Краснодарского края и ее 81-летней матери были обнаружены в доме, где они проживали. Женщина погибла от ножевых ранений, ее мать - от черепно-мозговой травмы.
Возможным убийцей является супруг погибшей. В среду, 12 декабря, рано утром мужчина самостоятельно прибыл к отделу полиции в Ростове-на-Дону и сообщил о совершенном преступлении. В ходе допроса он дал признательные показания.
По словам мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения он в ходе ссоры 5 раз ударил супругу ножом, а затем причинил черепно-мозговую травму теще. После совершенного преступления мужчина сбежал.
"В настоящее время следственные действия с подозреваемым продолжаются, в ближайшее время следователь намерен обратиться с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс мероприятий, направленных на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - сказано в сообщении.
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