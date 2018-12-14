Проблемы со сбытом и плохое руководство привели «Евродон» к краху

К краху одного из бывших лидеров производства мяса индейки в РФ «Евродона» в Ростове привели проблемы со сбытом и плохое руководство, сообщил источник в управляющей компании из Москвы, которая сейчас руководит предприятием.

«Изначально у «Евродона» начал заваливаться именно сбыт, так как мы решили взять рынок количеством. То есть хранение у компании обгоняло продажи, началось превышение по складированию. И потом уже «поползла» финансовая модель», - сказал источник. Он добавил, что у производителя индейки отсутствовала рабочая финансовая модель. «У основателя «Евродона» получилось организовать высокотехнологичное предприятие, которое действительно выстрелило, но у которого отсутствовала финансовая модель», - прокомментировал он. Собеседник выделил еще одну причину краха «Евродона» - плохая команда. «Проблема компании началась с проблемной команды. Люди неправильно давали оценку, неверно действовали в рыночных условиях», - подчеркнул он. Последние годы у «Евродона» наблюдались серьезные финансовые проблемы. Против компании был направлен ряд многомиллионных исков, а сам общий долг производителя оказался более 30 миллиардов рублей. В данный момент полномочия генерального директора переданы московской компании, проводится проверка предприятия.