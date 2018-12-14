Проблемы со сбытом и плохое руководство привели «Евродон» к краху

Posted 14 декабря 2018, 15:08
Published 14 декабря 2018, 15:08
Modified 1 октября, 15:01
Updated 1 октября, 15:01
«Изначально у «Евродона» начал заваливаться именно сбыт, так как мы решили взять рынок количеством. То есть хранение у компании обгоняло продажи, началось превышение по складированию. И потом уже «поползла» финансовая модель», - сказал источник.
Он добавил, что у производителя индейки отсутствовала рабочая финансовая модель. «У основателя «Евродона» получилось организовать высокотехнологичное предприятие, которое действительно выстрелило, но у которого отсутствовала финансовая модель», - прокомментировал он.
Собеседник выделил еще одну причину краха «Евродона» - плохая команда. «Проблема компании началась с проблемной команды. Люди неправильно давали оценку, неверно действовали в рыночных условиях», - подчеркнул он.
Последние годы у «Евродона» наблюдались серьезные финансовые проблемы. Против компании был направлен ряд многомиллионных исков, а сам общий долг производителя оказался более 30 миллиардов рублей. В данный момент полномочия генерального директора переданы московской компании, проводится проверка предприятия.